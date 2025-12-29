Concessioni idroelettriche | è il momento della verità

Il 31 dicembre si avvicina, segnando la chiusura della gara per l’assegnazione della concessione idroelettrica Ratti Dongo, la prima di molte nel territorio della provincia di Sondrio. Questo momento rappresenta un passaggio importante nel settore energetico locale, con implicazioni che interesseranno aziende, comunità e enti pubblici. È un’occasione per riflettere sulle future strategie di gestione delle risorse idriche e sulla sostenibilità delle concessioni idroelettriche.

Tra pochi giorni, per l'esattezza il 31 dicembre, si chiuderà la gara per l'assegnazione della concessione Ratti Dongo, la prima di molte che riguardano il territorio della provincia di Sondrio.Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa del locale comitato per il grande idroelettrico.

