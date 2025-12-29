Concertone di Capodanno a Perugia | si parte alle 21,30 Il programma | cantanti Dj e Radio Subasio
Il concertone di Capodanno a Perugia si svolge alle 21:30, con un programma che include cantanti, DJ e Radio Subasio. Un evento musicale che anima il centro della città, offrendo un’occasione per celebrare l’ultimo giorno dell’anno in modo semplice e collettivo. Un momento di condivisione e musica, per accogliere il nuovo anno in compagnia di cittadini e visitatori.
Un’unica notte, grandi momenti musicali. Il cuore della città che batte fino al nuovo anno. Sarà così il Capodanno a Perugia per festeggiare la fine del 2025 e l’arrivo del 2026. La città torna ad ospitare il 31 dicembre un grande evento di piazza. Ciò è stato possibile grazie allo sforzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
