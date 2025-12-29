Concertone di Capodanno a Perugia | si parte alle 21,30 Il programma | cantanti Dj e Radio Subasio

Il concertone di Capodanno a Perugia si svolge alle 21:30, con un programma che include cantanti, DJ e Radio Subasio. Un evento musicale che anima il centro della città, offrendo un’occasione per celebrare l’ultimo giorno dell’anno in modo semplice e collettivo. Un momento di condivisione e musica, per accogliere il nuovo anno in compagnia di cittadini e visitatori.

Perugia, concerto di capodanno: al Morlacchi ‘Vienna Vienna’ - Sabato 3 gennaio 2026, alle 21, il teatro Morlacchi ospiterà il tradizionale concerto di Capodanno “Vienna Vi ... umbria24.it

Capodanno in centro, svelato il programma del concertone in Piazza IV Novembre. Musica dal vivo con la Amy Whinehouse Band - Nella cornice di Piazza IV Novembre, il grande evento è stato reso possibile grazie all'amministrazione comunale e il supporto della Regione Umbria ... corrieredellumbria.it

Grande attesa a Catanzaro per l'anno che verrà, il concertone di capodanno di Rai 1. Lavori in corso sul lungomare, per allestire il grande palco. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook

