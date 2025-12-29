Concerto sinfonico d' inaugurazione | Lungo il Po Il viaggio della musica

Il Barco Teatro inaugura la stagione “Scatola Sonora” 2026 con un concerto sinfonico intitolato “Lungo il Po. Il viaggio della musica”. L’evento, in programma venerdì 9 gennaio presso l'Auditorium, vede protagonisti l’Orchestra di Padova e del Veneto e il chitarrista Nicolò Spera, diretti dal maestro Giacomo Susani. Un appuntamento dedicato alla musica classica, che promette un’esperienza ricca di atmosfera e tradizione.

Barco Teatro apre la sua stagione di concerti "Scatola Sonora" 2026 con un inedito concerto sinfonico: protagonisti OPV - Orchestra di Padova e del Veneto e il chitarrista Nicolò Spera diretti dal musicista padovano Giacomo Susani, che insieme daranno vita venerdì 9 gennaio 2026 all'Auditorium.

