Concerto omaggio a Mercedes Sosa | l' appuntamento al teatro Atlante
Il 3 gennaio al teatro Atlante di Palermo si terrà un concerto omaggio a Mercedes Sosa, celebre interprete della musica latinoamericana. L’evento celebra il 90° anniversario della nascita della cantante, offrendo un tributo alla sua storia e al suo patrimonio musicale. Un’occasione per riscoprire la sua voce e la sua influenza attraverso un appuntamento culturale di rilievo.
Arriva a Palermo un omaggio alla grande voce latinoamericana a 90 anni dalla sua nascita: un tributo a Mercedes Sosa, il prossimo 3 gennaio, al teatro Atlante di Palermo.Haydée Mercedes Sosa, conosciuta anche come “la negra”, nacque nel 1935 a San Miguel de Tucumán, nel cuore dell’Argentina, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
