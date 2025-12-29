Il 3 gennaio 2026 alle ore 18:30, presso la Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, si svolgerà la XXIX edizione del Concerto di Capodanno dell’Orchestra Lorenzo Rinaldi. Un appuntamento musicale tradizionale che apre l’anno con un programma dedicato alla musica classica, offrendo un momento di ascolto e cultura alla comunità locale.

La XXIX edizione vi sarà il 3 gennaio 2026, ore 18:30 Sala Truffaut della Cittadella del Cinema. È in programma sabato 3 gennaio, alle ore 18:30, l’atteso Concerto di Capodanno dell’Orchestra Lorenzo Rinaldi di Giffoni Valle Piana. Nella Sala Truffaut della Cittadella del Cinema, condotto dalla giornalista Antonella Petitti, l’evento è ad ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento posti). La cittadina dei Monti Picentini da 29 anni saluta il nuovo anno con un percorso musicale che spazia dai grandi classici alle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia, occasione per celebrare il Giffoni Film Festival di cui la Lorenzo Rinaldi è l’Orchestra Ufficiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

