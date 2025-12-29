Concerto di Capodanno al Teatro dell' Unione
Il Comune di Viterbo e la Fondazione Carivit presentano il Concerto di Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026, presso il Teatro dell'Unione. L'evento vedrà la Tuscia Jazz Orchestra eseguire il programma Italian Songbook, offrendo un momento musicale dedicato alla tradizione jazz italiana. Un’occasione per iniziare il nuovo anno con musica dal vivo in un contesto culturale di rilievo.
Il comune di Viterbo e la fondazione Carivit organizzano giovedì 1 gennaio 2026 il concerto di Capodanno Italian songbook della Tuscia jazz orchestra. Alle ore 18, sul palco tradizione e innovazione si incontrano in un mix perfetto. La Tuscia jazz orchestra (diretta da Stefano Gullo)
