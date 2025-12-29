Concerto di Capodanno al Teatro dell' Unione

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Viterbo e la Fondazione Carivit presentano il Concerto di Capodanno, giovedì 1 gennaio 2026, presso il Teatro dell'Unione. L'evento vedrà la Tuscia Jazz Orchestra eseguire il programma Italian Songbook, offrendo un momento musicale dedicato alla tradizione jazz italiana. Un’occasione per iniziare il nuovo anno con musica dal vivo in un contesto culturale di rilievo.

Il comune di Viterbo e la fondazione Carivit organizzano giovedì 1 gennaio 2026 il concerto di Capodanno Italian songbook della Tuscia jazz orchestra.Alle ore 18, sul palco tradizione e innovazione si incontrano in un mix perfetto. La Tuscia jazz orchestra (diretta da Stefano Gullo), infatti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

concerto di capodanno al teatro dell unione

© Viterbotoday.it - Concerto di Capodanno al Teatro dell'Unione

Leggi anche: Ron in concerto al Teatro dell'Unione e altri grandi ospiti per il JazzUp festival di Viterbo

Leggi anche: Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

1 Gennaio, Concerto di Capodanno al Teatro dell’Unione; Capodanno a piazza della Rocca: Gemelli Diversi, dj per tutta la notte e fontane musicali; Concerti di Natale e Capodanno: al Teatro dell'Unione tra Fantasia e beneficenza; Concerto di Capodanno – Italian Songbook al Teatro dell’Unione.

concerto capodanno teatro unioneLa Fenice, Michele Mariotti dirige il concerto di Capodanno. Il programma e le repliche - A dirigere il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia sarà Michele Mariotti. msn.com

concerto capodanno teatro unioneGran Concerto di Capodanno: la Città Metropolitana raddoppia e inaugura il nuovo anno al Teatro “Cilea” - La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia l’ormai tradizionale appuntamento del Gran Concerto di Capodanno, un evento straordinario inserito nella cornice di “Reggio Città Natale”, il calenda ... msn.com

concerto capodanno teatro unioneConcerto di Capodanno a Schio: 28 dicembre galà lirico al Teatro Civico - Torna il Concerto di Capodanno a Schio con l'Orchestra Filarmonia Veneta. vicenzareport.it

Concerto di Capodanno Teatro La Fenice - Bizet, Verdi, Donizetti, Puccini - Myung-Whun Chung 2019

Video Concerto di Capodanno Teatro La Fenice - Bizet, Verdi, Donizetti, Puccini - Myung-Whun Chung 2019

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.