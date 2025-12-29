Concerto di Capodanno a Rapallo con l' Orchestra Jean Sibelius diretta da Filippo Torre

Il 1° gennaio, presso il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo, si terrà il tradizionale Concerto di Capodanno dell'Orchestra Jean Sibelius, diretta da Filippo Torre. L'evento, in programma in via Montebello 1, rappresenta un’occasione per iniziare l’anno con un momento musicale di qualità, in un ambiente raccolto e accogliente. La serata è rivolta a chi desidera ascoltare musica classica in un contesto sobrio e tradizionale.

