Concerto di Capodanno 2026 al Teatro Verdi di Pisa

Il Teatro Verdi di Pisa ospita il Concerto di Capodanno 2026, un evento tradizionale che apre il nuovo anno. Giovedì 1° gennaio alle ore 18, la serata propone un omaggio al canto lirico italiano, promosso dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa e il Lions Club Pisa Host. Un appuntamento musicale per iniziare il 2026 con la cultura e la musica classica.

Con un omaggio al canto lirico italiano il Teatro Verdi di Pisa apre le porte al 2026. Giovedì 1° gennaio alle 18 è in programma il tradizionale Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con Comune di Pisa e Lions Club Pisa Host.Sul palco del Verdi.

Pisa - Il concerto di capodanno al Teatro di Pisa.

