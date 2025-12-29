Concerto al Piano Angelo Eliantonio precisa | Solo un' ipotesi mai finalizzato nulla Sbagliato dire che è stato ' annullato'

Durante la conferenza stampa a Ancona del 29 dicembre 2025, Angelo Eliantonio ha chiarito che si tratta solo di un'ipotesi e non di un annullamento ufficiale del concerto al Piano. Ha sottolineato che nessuna decisione finale è stata presa e che quanto diffuso non corrisponde alla realtà. La precisazione è importante per evitare fraintendimenti riguardo all’evento di Capodanno, ancora in fase di valutazione.

ANCONA – Durante la conferenza stampa di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, sul Capodanno, tenuta nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo del Popolo, Angelo Eliantonio ha tenuto a precisare diverse cose riguardo alla notizia del concerto annullato al Piano a causa degli eccessivi costi per la.

