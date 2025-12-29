Concerti natalizi ruota pattini e carbonara | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ecco alcune proposte per trascorrere la serata a Bergamo e provincia, tra eventi natalizi, spettacoli e iniziative all’aperto. Dalla pista di pattinaggio al Christmas Village, passando per la ruota panoramica e le sagre di cucina tradizionale, ci sono diverse opportunità per vivere l’atmosfera delle feste in modo semplice e autentico. Scopri cosa fare questa sera, tra arte, musica e tradizione, per un soggiorno ricco di momenti piacevoli.

La pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, la sagra della carbonara & cacio e pepe a Nxt – Piazzale degli Alpini, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e gli artisti di strada a ChorusLife, l’incontro con l’alpinista Dario Eynard a Dorga (Castione della Presolana), concerti natalizi, una versione in bergamasco di “Natale in Casa Cupiello” a Castione della Presolana e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 29 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino all’11 gennaio al Piazzale degli Alpini sarà allestita la “Pista di pattinaggio sul ghiaccio”, tutti i giorni per adulti e bambini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Mercatini, Atmosfere natalizie, pattini e ruota: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Leggi anche: Flashmob di Natale, carbonara e concerti: cosa fare stasera a Bergamo e provincia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Concerti natalizi, ruota, pattini e carbonara: cosa fare stasera a Bergamo e provincia. Concerti natalizi, ruota, pattini e carbonara: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Sino al 6 gennaio in piazza Matteotti, a Bergamo, sarà allestito il villaggio di Natale “Christmas Village” a cura di Comap, con i tradizionali mercatini. bergamonews.it

