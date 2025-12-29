Concerti di Capodanno a Foggia tutte le strade chiuse e le ordinanze per il centro

Per i concerti di Capodanno a Foggia, il Comune ha adottato ordinanze e restrizioni sulla circolazione, con chiusura temporanea delle strade del centro durante gli eventi del 30 e 31 dicembre. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e il buon svolgimento delle iniziative promosse per l’arrivo del nuovo anno. Si consiglia di consultare le disposizioni ufficiali per pianificare gli spostamenti in città in quei giorni.

In occasione dei due appuntamenti musicali di fine anno promossi dal Comune di Foggia – “Aspettando insieme nel 2026” del 30 dicembre e “Insieme nel 2026” del 31 dicembre – l’Amministrazione comunale ha disposto una serie di provvedimenti temporanei sulla circolazione stradale e misure. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Concerti di Capodanno a Foggia, tutte le strade chiuse e le ordinanze per il centro Leggi anche: Strade chiuse e divieti in centro per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama Leggi anche: Mezza Maratona di Roma 2025: le strade chiuse, i divieti e i bus deviati. Tutte le informazioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Orchestra Italiana in concerto a Capodanno per traghettare i foggiani nel 2026; Capodanni di Puglia 2026 tra concerti e spettacoli. Ecco gli appuntamenti in tutti i Comuni capoluogo; ARBORE - COEZ Ecco gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e i Comuni capoluogo. Qui Foggia; Capodanno, concerti nelle principali piazze della Puglia: una grande festa da Bennato a Coez. CAPODANNO FOGGIA Concerti di Capodanno a Foggia con Arbore e Coez, scattano i divieti: vetro, lattine e petardi banditi - Il Comune di Foggia ha adottato rigide misure di sicurezza urbana per i concerti in programma in piazza Cavour il 30 e 31 dicembre ... statoquotidiano.it

Capodanno in piazza: ecco tutti i concerti in Puglia. Grandi ospiti per salutare il nuovo anno. La lista - Palchi, tribune, musica dal vivo, effetti speciali e centinaia di persone sono pronti ad animare le piazze delle città pugliesi. msn.com

A San Severo appuntamento con il Concerto di Capodanno degli 'Amici della Musica' - La 57esima stagione degli ‘Amici della Musica’ di San Severo saluta il 2026 con il classico Concerto di Capodanno. foggiatoday.it

Concerti di Capodanno, si va in treno: attivate 5 corse speciali – i dettagli Chi preferirà lasciare l’auto a casa potrà partecipare agli eventi in tutta sicurezza - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.