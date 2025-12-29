Bortolo Giorgio Oliva torna a volare con il suo elicottero sulle piste da sci, questa volta rispettando le normative. Dopo le immagini pubblicate sui social al passo del Maniva, il suo ritorno è stato osservato con attenzione. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le regole in situazioni di questo tipo, garantendo sicurezza e regolarità nelle attività aeronautiche in aree pubbliche e frequentate.

Bagolino (Brescia), 29 dicembre 2025 – Non può più muoversi col suo elicottero senza venire immortalato e vedere postat i foto e video sui social, come successo ieri dopo che è atterrato al passo del Maniva. Accade a Bortolo Giorgio Oliva: imprenditore bresciano salito alla ribalta delle cronache dopo che lo scorso anno è atterrato con un elicottero sulle piste di Madonna di Campiglio senza averne il permesso rimediando una multa (e Enac ha aperto un’inchiesta interna per chiarire i fatti). Lo scorso 13 dicembre il bis. In questo caso, però, Oliva si era subito difeso sui social spiegando di avere agito in modo lecito e di essere atterrato con l’elicottero “su un terreno privato e non su una pista da sci ad uso pubblico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con l’elicottero sulle piste da sci, riecco Bortolo Giorgio Oliva: “Ma questa volta ero in regola”

COLLIO - Ci segnalano che anche questa mattina, 28 dicembre, qualcuno è atterrato con il proprio elicottero sulle piste del comprensorio di Maniva Ski. Da quanto si apprende, in questo caso, era stato comunicato il piano di volo ad ENAC e la società Maniva - facebook.com facebook

