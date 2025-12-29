Con il nuovo anno si rinnova anche il medico della frazione | la novità per i pazienti
Con l'inizio del 2026, a San Lorenzo di Lugo arriva un nuovo medico di famiglia, sostituendo il dottor Augusto Faccani in pensione. L’Ausl Romagna ha infatti indetto un interpello, condiviso con l’Amministrazione comunale, per garantire la continuità assistenziale ai residenti presso l’ambulatorio di via Primo Maggio 1. Questa modifica mira a mantenere un’assistenza medica stabile e vicina alle esigenze della comunità locale.
Il 2026 inizia con un nuovo media a San Lorenzo di Lugo. A seguito del pensionamento del dottor Augusto Faccani, che svolgeva parte della propria attività presso l'ambulatorio di San Lorenzo (via Primo Maggio 1), l'Ausl Romagna ha emesso un apposito interpello, condiviso con l'Amministrazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
