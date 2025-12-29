Con il freddo verso l’ultimo dell’anno | tempo stabile giù le temperature
Con l’arrivo del freddo verso la fine dell’anno, l’alta pressione dominata su Europa centro-meridionale garantisce condizioni di tempo stabile e temperature in calo nella nostra regione. La giornata si presenta con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature si abbassano rispetto ai giorni precedenti, segnando un progressivo raffreddamento tipico del periodo.
L’alta pressione presente sull’Europa centro-meridionale porta condizioni di tempo stabile sulla nostra regione nel corso della giornata odierna. Tra domani e mercoledì un fronte freddo di origine artica scivolerà rapidamente dall’Europa centrale verso i Balcani sfiorando il nord Italia, portando principalmente un calo delle temperature ma senza fenomeni. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 29 dicembre 2025 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche nebbia sulla bassa pianura nella prima parte del mattino e nuovamente in serata. Temperature: Minime stazionarie (-2+2°C), massime in lieve calo (79°C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
