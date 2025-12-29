Comune | ecco il nuovo sottosito dedicato allo sport

È stato inaugurato questa mattina il nuovo sottosito del Comune di Parma dedicato allo sport. Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore Marco Bosi e la Dirigente del Settore Sport Elena Turci. La pagina offre informazioni aggiornate e servizi utili per gli appassionati e le associazioni sportive del territorio. Un nuovo spazio digitale pensato per promuovere l’attività sportiva e facilitare l’accesso alle risorse comunali.

È stato presentato questa mattina il nuovo sottosito web del Comune di Parma dedicato allo sport, alla presenza dell'Assessore allo Sport Marco Bosi e della Dirigente del Settore Sport Elena Turci. Presente anche il consigliere Giulio Guatelli, membro della Commissione consiliare Sport.

