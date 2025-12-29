Comune di Arezzo la chiusura degli uffici comunali
Il Comune di Arezzo comunica la chiusura degli uffici comunali nei giorni venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026, in conformità alla delibera di giunta 614 del 25 novembre 2025. Si invita la cittadinanza a pianificare di conseguenza le proprie pratiche amministrative, considerando le date indicate. Per eventuali aggiornamenti o servizi online, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune.
Arezzo, 29 dicembre 2025 – . Comune chiuso venerdì 2 e lunedì 5 gennaio 2026 per effetto della delibera di giunta 614 del 25 novembre scorso. In entrambe le giornate, garantita la ricezione delle denunce di morte dalle 10:00 alle 12:00 mentre la polizia municipale presterà regolarmente servizio. Sabato 3 gennaio lo Sportello Unico sarà aperto sempre su appuntamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
