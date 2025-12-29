Il Como si avvicina all’obiettivo Europa dopo la vittoria a Lecce, grazie anche alle prestazioni di Nico Paz, autore di 6 gol e 6 assist in 15 gare. La squadra mostra segnali di crescita e ambizione, aprendo nuove prospettive per la stagione. La strategia di Idea Rodriguez potrebbe rappresentare un passo importante nel percorso verso obiettivi più elevati, mantenendo un equilibrio tra solidità e capacità offensiva.

La vittoria al Via del Mare di Lecce ha riportato il Como in zona Europa e Nico Paz, salito a quota 6 gol e 6 assist in 15 partite, alla ribalta della cronaca nazionale. La squadra di Cesc Fabregas ha dimostrato forza di carattere con il suo gioco in pressing a tutto campo. Fino ad ora, però, è mancato il grande e definitivo salto di qualità per battere le squadre di primissima fascia. I lariani hanno battuto solo la Juventus, mentre hanno perso con Inter e Roma. Le partite in casa n programma il 10 e il 15 gennaio, contro il Bologna e il Milan, diranno la verità su questa squadra che domina nel possesso palla, ma fa fatica a concretizzare quanto prodotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como, assalto all’Europa. Idea Rodriguez per svoltare

Fine primo tempo Roma 0-0 Como Primo tempo a senso unico. È stato un assalto nella metà campo degli avversari, con i giocatori del Como che sono stati annullati dai nostri. Peccato non aver concretizzato visto le varie occasioni create. Nella ripresa bisogn - facebook.com facebook