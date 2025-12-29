Commento al Vangelo di oggi 29 dicembre 2025 | Lc 2,22-35
Il passo del Vangelo di oggi (Lc 2,22-35) ci invita a riflettere sulla presentazione di Gesù nel tempio, segnando l'inizio di un cammino di fede e di attenzione verso le realtà divine. Meditare su questo brano permette di riscoprire il senso di attesa e di consacrazione, portando il cuore a una maggiore consapevolezza del dono di Cristo nella nostra vita quotidiana.
Meditiamo il Vangelo del 29 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle.
