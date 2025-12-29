Commando armato entra in un circolo ed esplode due colpi
Un commando armato ha fatto irruzione in un circolo culturale, esplodendo due colpi verso il soffitto prima di allontanarsi. Quattro cittadini cinesi, armati di pistole e fucili, avrebbero agito con l’intento di colpire un loro connazionale. L’episodio è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire motivazioni e dinamiche dell’accaduto.
Quattro cittadini cinesi, “armati di pistole e fucili” hanno fatto irruzione all'interno di un circolo culturale “allo scopo di colpire un loro connazionale”, esplodendo due colpi verso il soffitto del locale per poi allontanarsi. È quanto successo a Prato, all'interno dei locali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
