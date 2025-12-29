Commando armato entra in un circolo ed esplode due colpi

Un commando armato ha fatto irruzione in un circolo culturale, esplodendo due colpi verso il soffitto prima di allontanarsi. Quattro cittadini cinesi, armati di pistole e fucili, avrebbero agito con l’intento di colpire un loro connazionale. L’episodio è attualmente oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire motivazioni e dinamiche dell’accaduto.

