Cometa 3I Atlas tra scienza e ipotesi estreme | cosa c’è davvero dietro i getti oscillanti le emissioni radio e la difesa planetaria

La cometa 3I/Atlas, scoperta nel 2025, rappresenta una delle principali scoperte astronomiche degli ultimi anni. Proveniente da un sistema solare remoto, questa formazione celeste si distingue per i suoi getti oscillanti, le emissioni radio e il ruolo nella difesa planetaria. In questo articolo, esploreremo le teorie e le ipotesi che circondano questa cometa, analizzando le sue caratteristiche e il possibile impatto sulla nostra comprensione dell’universo.

Com'è ormai noto, l'oggetto interstellare 3IAtlas, giudicata dagli esperti una delle principali scoperte del 2025, è una cometa che proviene da un altro sistema solare. Si tratta del terzo caso confermato nella storia dell'astronomia, dopo 1I'Oumuamua nel 2017 e 2IBorisov nel 2019. Atlas è stata individuata dal sistema Asteroid terrestrial-impact last alert system. Cometa 3IAtlas, tra scienza e ipotesi estreme: cosa c'è davvero dietro i getti oscillanti, le emissioni radio e la difesa planetaria (ANSA FOTO) – Notizie.com Parliamo di una rete di telescopi progettata per individuare oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra.

Il nucleo della cometa interstellare 3I/ATLAS potrebbe avere un diametro compreso tra gli 820 metri e i 1050 metri - Secondo un nuovo studio dell'Università di Canterbury, il nucleo della cometa interstellare 3I/ATLAS potrebbe avere un diametro compreso tra gli 820 metri e i 1050 metri ridimensionando quindi le prim ... hwupgrade.it

Nessun cambio di livello per 3I/ATLAS: l’attenzione ora è sui dati decisivi - Durante il 2025 è stato scoperto un oggetto interstellare, denominato 3I/ATLAS che ha attraversato il sistema solare, proseguendo poi verso lo spazio profondo. tecnoandroid.it

Una nuova, spettacolare foto della cometa interstellare 3I/ATLAS. Oggi la NASA ha scelto come immagine del giorno questa foto, che mostra la cometa interstellare 3I/ATLAS mentre attraversa un ricco campo stellare nella costellazione del Leone. L’immagine - facebook.com facebook

La cometa 3I/Atlas è stata osservata nell’ultravioletto dalla sonda Europa Clipper della Nasa Quali particolari ha notato Scopri di più su Globalscience shorturl.at/FKgYY Crediti foto: Michael Jaeger e Gerald Rhemann x.com

