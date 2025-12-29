Come ti trucchi a Capodanno?
Sei pronta per il trucco di Capodanno? Dopo aver scelto la location e le persone con cui festeggiare, è importante completare il look con un make-up adatto all’occasione. Opta per un trucco semplice ma elegante, che valorizzi i tuoi punti di forza e si adatti alle luci della festa. Con qualche accorgimento, potrai affrontare la serata con sicurezza e stile, senza stress e con un risultato naturale e raffinato.
Il countdown è ufficialmente iniziato. Dopo aver finalmente deciso come, dove e con chi festeggiare l'ultima notte dell'anno, ora mancano solo gli ultimi dettagli. Le più organizzate avranno già tutto programmato, mentre per tutte le altre il tempo stringe per rispondere alle domande cosa mi metto, come acconcio i capelli, ma soprattutto come mi trucco Capodanno 2026? Diciamocela tutta. Che sia un cenone in casa con amici o una mega festa, una cosa è certa: il make up deve essere all'altezza della serata. Non è necessario strafare. Un rossetto rosso, un tocco di glitter, o anche solo l'amato nude make up di tutti i giorni, ma leggermente ritoccato perché sia adatto a un look serale sono già perfetti.
