Come sono andate le elezioni in Kosovo?

Le elezioni legislative anticipate in Kosovo si sono concluse con la vittoria del partito di sinistra populista e nazionalista guidato dal premier Albin Kurti. Le consultazioni, svoltesi domenica a meno di un anno dalle precedenti, hanno confermato il sostegno alla sua formazione politica. Questa consultazione rappresenta un importante momento nel panorama politico kosovaro, riflettendo le dinamiche e le tendenze attuali del paese.

In Kosovo, il partito di sinistra populista e nazionalista del premier Albin Kurti ha vinto le elezioni legislative anticipate di domenica, convocate a meno di un anno dalle precedenti, che si erano tenute a febbraio. Allora Vetëvendosje! (Autodeterminazione!), era riuscito a far eleggere quarantotto parlamentari su centoventi, ma poi non aveva potuto creare una coalizione con altre forze politiche. Questo stallo aveva lasciato il Paese senza un governo né un parlamento funzionanti. Le votazioni erano un vero e proprio test per il primo ministro, che temeva di essere "punito" dalla popolazione.

Elezioni in Kosovo, il partito del premier uscente Kurti vicino al 50% dei voti - Il partito di Kurti, Vetevendosje, ha ottenuto il 49,79% dei voti dopo lo spoglio delle schede in circa il 95% dei seggi elettorali. tg24.sky.it

Il Kosovo avrà un governo funzionante, forse - Dopo dieci mesi di stallo politico il partito al governo ha vinto le elezioni, ma per poco non ha raggiunto la maggioranza assoluta in parlamento ... ilpost.it

