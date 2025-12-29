Come ripartire a colazione dopo il cenone di Capodanno

Dopo il cenone di Capodanno, il primo giorno dell’anno spesso inizia con una colazione semplice e rassicurante. È il momento di recuperare le energie e riprendere le normali abitudini, magari consumando una bevanda calda e qualche dolce residuo delle festività. In questa guida, scoprirai alcuni consigli utili per affrontare al meglio questa prima colazione post-festività, mantenendo un equilibrio tra piacere e benessere.

Il primo gennaio ha un rituale che si ripete quasi identico ogni anno. Ci si alza tardi, si apre il frigorifero ancora pieno di avanzi e, quasi senza pensarci, si prepara una tazza di caffelatte accompagnata da un’altra fetta di panettone. È la colazione tipica del dopo cenone: rassicurante, familiare, ma anche l’ennesimo carico di zuccheri e grassi in un momento in cui il corpo è tutt’altro che pronto a gestirli. Dopo una notte di brindisi, piatti ricchi e digestione rallentata, l’organismo sta ancora lavorando per smaltire l’eccesso. Eppure, spesso continuiamo sulla stessa linea, più per abitudine che per reale fame. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Come ripartire a colazione dopo il cenone di Capodanno Leggi anche: Cenone di Capodanno, camminare 2 minuti dopo i pasti: tutti i benefici Leggi anche: Cenone di Capodanno, gli italiani spenderanno il 32% in meno rispetto al 2024 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. 5 PRIMI AL FORNO PER IL PRANZO DI NATALE O CAPODANNO Colazioni leggere tra Natale e Capodanno: idee sane per ripartire bene x.com Nei giorni tra Natale e Capodanno una colazione leggera non è una rinuncia, ma un gesto di cura #Salute - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.