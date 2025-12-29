Come è nato il meme di Jon Hamm che balla in discoteca e perché è diventato virale
Il meme di Jon Hamm che balla in discoteca è nato da un video in cui l’attore mostra un’espressione di pura gioia. La sua naturalezza e semplicità hanno catturato l’attenzione online, rendendolo un simbolo di felicità spontanea. La sua diffusione virale deriva dalla capacità di rappresentare, in modo scherzoso e riconoscibile, i momenti di piacere quotidiano che tutti condividiamo.
Il volto beato di Jon Hamm l'attore di Mad Man è diventato protagonista di migliaia di video e meme che scherzano sull'euforia generata dai tanti piccoli piaceri che incontriamo nella quotidianità. Il trend è diventato così virale da riportare in Top 50 su Spotify un brano di musica elettronica del 2010. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ma da dove arriva davvero sto tizio che balla in discoteca? #johnhamm#meme#turnthelightsoff#memes
