Com’è andato il vertice tra Trump e Zelensky

Il vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è svolto domenica a Mar-a-Lago, Florida. I leader hanno discusso del piano di pace in 20 punti elaborato da Ucraina e Stati Uniti, volto a sostituire l’accordo iniziale ritenuto troppo favorevole a Mosca. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle strategie di supporto e di pace per l’Ucraina, in un contesto di particolare attenzione internazionale.

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati domenica a Mar-a-Lago, la residenza privata in Florida del presidente americano, per discutere del piano di pace in 20 punti elaborato dall'Ucraina e dagli Stati Uniti, nato per sostituire il progetto iniziale proposto da Washington dopo che era stato giudicato da Kyiv e alleati come troppo sbilanciato a favore di Mosca. A margine del vertice Trump ha detto che un accordo per la fine dell'invasione russa «è più vicino che mai» e che la bozza sarebbe «al 95 per cento» completa, pur ammettendo la presenza di «uno o due temi spinosi» ancora irrisolti.

