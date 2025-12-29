Columbia The Endor | la nuova collezione dedicata a Star Wars

Columbia presenta The Endor, la nuova collezione dedicata a Star Wars. Con 20 capi, questa linea rappresenta la più ampia collaborazione tra il brand e l'universo di Star Wars. Ogni pezzo combina funzionalità e stile, ispirandosi ai personaggi e alle atmosfere della saga. La collezione si rivolge a chi desidera unire praticità e passione, offrendo capi pensati per l’uso quotidiano e l’avventura.

