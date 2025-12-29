Coltellata al centro d' accoglienza | arrestato un 22enne

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, un uomo bengalese è stato ferito con una coltellata a Terrassa Padovana. Dopo le prime preoccupazioni, il personale medico dell’ospedale di Padova ha confermato che il paziente non è più in pericolo di vita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nel centro di accoglienza, dove si è verificato l’incidente.

Dopo la comprensibile paura dei primi momenti, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre il personale medico dell'ospedale di Padova ha sciolto la prognosi e dichiarato il cittadino bengalese accoltellato ieri sera a Terrassa Padovana non in pericolo di vita. Tutto è avvenuto in via Navegauro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

