Coltellata al centro d' accoglienza | arrestato un 22enne

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, un uomo bengalese è stato ferito con una coltellata a Terrassa Padovana. Dopo le prime preoccupazioni, il personale medico dell’ospedale di Padova ha confermato che il paziente non è più in pericolo di vita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nel centro di accoglienza, dove si è verificato l’incidente.

Dopo la comprensibile paura dei primi momenti, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre il personale medico dell'ospedale di Padova ha sciolto la prognosi e dichiarato il cittadino bengalese accoltellato ieri sera a Terrassa Padovana non in pericolo di vita. Tutto è avvenuto in via Navegauro.

Coltellate al centro di accoglienza, un ferito - La vittima è un cittadino del Bangladesh, che sarebbe stato colpito da un fendente al torace da un altro ospite della cooperativa. polesine24.it

La lite degenera: richiedente asilo accoltellato al torace - Grave episodio di violenza nella serata odierna 28 dicembre al centro di accoglienza di Terrassa Padovana. padovaoggi.it

- Volano coltellate - Al centro di accoglienza, richiedente asilo ferito. #veneto #accoglienza #aggressione - facebook.com facebook

