Colpo esterno dell’Ecocity Genzano | travolge la Sandro Abate con un roboante 7-3

Nella 13ª giornata di Serie A, l’Ecocity Genzano ha ottenuto una vittoria esterna contro la Sandro Abate, con il risultato di 7-3. La partita si è svolta questa sera al PalaDelMauro di Avellino, confermando la buona forma della squadra ospite e influenzando la classifica del torneo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.