Colpo esterno dell’Ecocity Genzano | travolge la Sandro Abate con un roboante 7-3

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 13ª giornata di Serie A, l’Ecocity Genzano ha ottenuto una vittoria esterna contro la Sandro Abate, con il risultato di 7-3. La partita si è svolta questa sera al PalaDelMauro di Avellino, confermando la buona forma della squadra ospite e influenzando la classifica del torneo.

Avellino – L’Ecocity Genzano supera la Sandro Abate con il punteggio di 7-3 nel match valido per la 13ª giornata di Serie A, disputato stasera al PalaDelMauro di Avellino.Incontro pirotecnico: spettacolo di gol fin dalle prime battuteIl risultato prende forma già nella prima parte dell’incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Calcio a 5: Genzano vince contro la Sandro Abate chiudendo la 13esima giornata della Serie A

Leggi anche: Napoli Futsal travolge la Sandro Abate nel derby: 5-1 davanti ai tifosi del PalaVesuvio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.