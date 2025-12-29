Colpo esterno dell’Ecocity Genzano | travolge la Sandro Abate con un roboante 7-3
Nella 13ª giornata di Serie A, l’Ecocity Genzano ha ottenuto una vittoria esterna contro la Sandro Abate, con il risultato di 7-3. La partita si è svolta questa sera al PalaDelMauro di Avellino, confermando la buona forma della squadra ospite e influenzando la classifica del torneo.
Avellino – L’Ecocity Genzano supera la Sandro Abate con il punteggio di 7-3 nel match valido per la 13ª giornata di Serie A, disputato stasera al PalaDelMauro di Avellino.Incontro pirotecnico: spettacolo di gol fin dalle prime battuteIl risultato prende forma già nella prima parte dell’incontro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
