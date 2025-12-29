Colleferro Dal 2 Gennaio 2026 verrà centralizzato in Astral Regione Lazio il servizio di trasporto pubblico locale In un comunicato stampa i pro e contro secondo l’amministrazione comunale

A partire dal 2 gennaio 2026, il servizio di trasporto pubblico locale a Colleferro sarà gestito da Astral, secondo il Piano Regionale Lazio 2026. L’amministrazione comunale ha comunicato i principali vantaggi e criticità di questa modifica, che rappresenta un cambiamento importante nella gestione del trasporto pubblico. La transizione mira a migliorare l’efficienza, ma solleva anche alcune preoccupazioni tra cittadini e operatori locali.

COLLEFERRO – Il Piano Regionale Lazio 2026 del trasporto Pubblico Locale prevede cambiamenti radicali nella gestione del servizio.

