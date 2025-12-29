Coldiretti rafforza la direzione | Melotti e Tessari entrano in consiglio e in giunta

Coldiretti Verona rafforza la propria struttura con l’ingresso di Gianmaria Melotti e Michele Tessari nel consiglio e nella giunta della federazione. L’adesione di questi membri rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle attività e delle iniziative dell’organizzazione sul territorio scaligero, contribuendo a rafforzare la rappresentanza e la collaborazione tra le imprese agricole locali.

Coldiretti Verona amplia la propria squadra direttiva accogliendo ufficialmente Gianmaria Melotti e Michele Tessari all’interno del consiglio e della giunta della federazione scaligera. L’ingresso dei due imprenditori avviene in applicazione dello statuto, rinnovato nel 2022, che consente la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

