Colate di cemento Una visione superata

Le recenti proposte della Giunta Conti per i parcheggi si basano su soluzioni ormai superate, poco adatte alle attuali esigenze della città. È importante riflettere su alternative più efficaci e sostenibili per migliorare la mobilità urbana, evitando interventi che rischiano di risultare inefficaci e poco rispondenti alle necessità dei cittadini. Solo un approccio innovativo può contribuire a una gestione più equilibrata e funzionale dello spazio pubblico.

"I parcheggi? La Giunta Conti sta proponendo soluzioni superate, incapaci di rispondere alle reali esigenze della città". È quanto sostiene Enrico Bruni, consigliere comunale del Partito Democratico che critica l'approccio della giunta nella gestione dei parcheggi e della mobilità urbana, sollevando dubbi su un piano che, a suo dire, "consuma suolo e spazio pubblico". "Nel resto d'Europa – sostiene Bruni –, i piani per la mobilità si orientano sempre più verso l'utilizzo della bicicletta e il potenziamento del trasporto pubblico locale, senza demonizzare l'auto privata ma offrendo alternative credibili per ridurre l'impatto delle automobili".

