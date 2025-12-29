Col monopattino contro un’auto Grave bambino di 10 anni

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un monopattino e un’auto a Gavarzo, in provincia di Brescia, ha coinvolto un bambino di 10 anni, ora in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono rimasti feriti anche due ragazzi di 13 e 16 anni. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e monitorano la situazione dei giovani coinvolti.

GAVARDO (Brescia) Un bambino di dieci anni in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e due ragazzi di 13 e 16 anni feriti. Due incidenti diversi e una dinamica simile: hanno perso il controllo del monopattino e sono finiti contro un’auto. Il primo incidente è avvenuto a metà pomeriggio a Gavardo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe avvenuto in prossimità di una rotatoria lungo via della Ferrovia a Gavardo. Il bambino di dieci anni alla guida del monopattino è finito a terra ed è stato investito da una Renault. Immediato l’arrivo dei soccorsi, giunti con l’ambulanza dell’Anc di Roè e l’automedica di Gavardo per prestare le prime cure al giovanissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

col monopattino contro un8217auto grave bambino di 10 anni

© Ilgiorno.it - Col monopattino contro un’auto. Grave bambino di 10 anni

Leggi anche: Bimbo di 10 anni in monopattino viene travolto da un’auto a Gavardo: è grave

Leggi anche: Bimbo di 10 anni investito in monopattino: è grave

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

monopattino contro un8217auto graveCol monopattino contro un’auto. Grave bambino di 10 anni - In quel caso ad avere la peggio era stato un 38enne soccorso in codice rosso dopo l’impatto con il ... ilgiorno.it

monopattino contro un8217auto graveGavardo, bimbo di 10 anni cade dal monopattino ed è investito da un’auto: gravissimo in ospedale - A Chiari feriti due ragazzi di 13 e 16 anni che si sono scontrati con la loro tavola elettrica con una vettura ... msn.com

monopattino contro un8217auto graveBimbo di 10 anni investito in monopattino: è grave - Mobilitati i soccorsi di Areu e la Polizia Locale della Valle Sabbia: volo d'urgenza verso il Papa Giovanni XXIII dopo il violento schianto ... bresciatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.