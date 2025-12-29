Col monopattino contro un’auto Grave bambino di 10 anni

Un incidente tra un monopattino e un’auto a Gavarzo, in provincia di Brescia, ha coinvolto un bambino di 10 anni, ora in condizioni gravi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono rimasti feriti anche due ragazzi di 13 e 16 anni. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e monitorano la situazione dei giovani coinvolti.

GAVARDO (Brescia) Un bambino di dieci anni in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e due ragazzi di 13 e 16 anni feriti. Due incidenti diversi e una dinamica simile: hanno perso il controllo del monopattino e sono finiti contro un'auto. Il primo incidente è avvenuto a metà pomeriggio a Gavardo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione lo scontro sarebbe avvenuto in prossimità di una rotatoria lungo via della Ferrovia a Gavardo. Il bambino di dieci anni alla guida del monopattino è finito a terra ed è stato investito da una Renault. Immediato l'arrivo dei soccorsi, giunti con l'ambulanza dell'Anc di Roè e l'automedica di Gavardo per prestare le prime cure al giovanissimo.

