Cna in lutto scompare lo storico presidente Parisato

Padova piange la scomparsa di Oreste Parisato, storico presidente di Cna, deceduto all’età di 87 anni. Figura di rilievo nel tessuto economico e associativo locale, Parisato ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’artigianato e della rappresentanza d’impresa. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e ricordo per tutta la comunità economica della città.

Un pioniere. Padova perde una figura centrale della propria storia economica e associativa. Oreste Parisato si è spento all’età di 87 anni, lasciando un segno profondo nel mondo dell’artigianato e della rappresentanza d’impresa. Imprenditore, artigiano, uomo delle istituzioni, Parisato è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cna in lutto, scompare lo storico presidente Parisato Leggi anche: Carmignano, presidente Avis scompare a 54 anni: il lutto di un'intera comunità Leggi anche: Lutto a Lecco: morto ad Alfredo Licini, storico presidente di Federconsumatori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cna in lutto, scompare lo storico presidente Parisato. Cna in lutto, scompare lo storico presidente Parisato - Imprenditore e storico presidente della Confederazione Nazionali Artigiani di Padova e Rovigo, ha segnato una svolta nella rappresentanza artigiana, guidando l’associazione verso l’indipendenza e raff ... padovaoggi.it

Addio ad Antonio Tramontana, il cordoglio della Cna - Lutto nella Cna di Massa Carrara per la scomparsa di Antonio Tramontana, pilastro dell’edilizia locale. lanazione.it

Assalto pullman, Cna 'violenza grave, autotrasporto in lutto' - "Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto e ci stringiamo alla famiglia di Raffaele e ai colleghi della Jimmy Travel, azienda associata a Cna Firenze Metropolitana. ansa.it

Lutto a Marsala per la scomparsa di Ignazio Parisi #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.