Club Moritzino da 60 anni icona d’alta quota delle Dolomiti
Il Club Moritzino, aperto da oltre 60 anni, rappresenta un punto di riferimento tra le Dolomiti. Situato in alta quota, offre un ambiente accogliente e raffinato, ideale per chi desidera vivere la montagna con tranquillità e autenticità. La sua storia e posizione lo rendono un luogo unico per apprezzare la bellezza delle Dolomiti, combinando tradizione e comfort in un contesto naturale straordinario.
Da più di sessant’anni il Club Moritzino è uno dei luoghi simbolo delle Dolomiti, una destinazione che ha saputo trasformare la montagna in un’ esperienza di stile, energia e convivialità. Nato come rifugio alpino, nel tempo è diventato un punto di riferimento del lifestyle d’alta quota, capace di fondere spirito sportivo, glamour internazionale e amore per il territorio. Qui, a oltre 2.100 metri di altitudine, la neve incontra l’eleganza e la tradizione dialoga con l’innovazione. Alle radici della cultura sportiva. La storia del Club Moritzino è indissolubilmente legata allo sport. Situato ai piedi della Gran Risa, una delle piste più celebri della Coppa del Mondo di sci, il locale è da sempre crocevia di atleti, appassionati e ospiti che vivono la montagna come luogo di performance e passione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
