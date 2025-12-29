Clizia Incorvaia in lacrime ricorda Eleonora Giorgi | Ho mantenuto la promessa che le avevo fatto | VIDEO

Il 18 dicembre, Clizia Incorvaia ha organizzato una cena in ricordo di Eleonora Giorgi, mantenendo la promessa fatta prima della sua scomparsa. In un momento emozionante, ha condiviso ricordi e sentimenti legati alla memoria dell’attrice, sottolineando l’importanza di onorare il loro legame. Questo gesto rappresenta un modo sincero per mantenere vivo il ricordo di Eleonora Giorgi tra amici e familiari.

