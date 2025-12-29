Clint Eastwood 95 anni e i segreti semplici della sua longevità | dal metodo antistress per eccellenza al fitness a basso impatto alla regola alimentare del 90 10

Clint Eastwood, 95 anni, continua a essere esempio di longevità e vitalità. La sua lunga carriera si accompagna a uno stile di vita semplice e sostenibile, che include un metodo antistress, esercizi di fitness a basso impatto e una regola alimentare del 90/10. Scopriamo insieme i segreti di un percorso di vita equilibrato, che ha permesso all’attore e regista di mantenere energia e lucidità nel tempo.

L'attore e regista ha da poco festeggiato il suo 95esimo compleanno ed è ancora al lavoro con energia e lucidità. Come fa a preservare tanto benessere? La risposta, lontana da quella che può sembrare, ha poco a che vedere con certi privilegi da star e molto a che fare con un'esperienza personale che lo ha segnato particolarmente.

