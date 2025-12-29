Clementino festa grande al Palapartenope | l' omaggio a Pino Daniele insieme a Rocco Hunt | VIDEO

Al Palapartenope, Clementino ha concluso il suo tour “Grande Anima live” con un concerto speciale dedicato a Pino Daniele. L’evento ha visto la partecipazione di Rocco Hunt, creando un momento di grande rispetto e attenzione per la musica napoletana. La serata ha rappresentato un’occasione di incontro tra generazioni e stili, confermando il ruolo di Clementino come interprete autentico della tradizione musicale partenopea.

Festa grande al Palapartenope per il concerto evento di Clementino, che ha chiuso il suo 2025 nel migliore dei modi con la tappa partenopea del suo tour “Grande Anima live”.Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco insieme al rapper napoletano, a partire dagli amici Gigi D'Alessio e Rocco. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Arisa, Loredana Bertè, Nek e Clementino insieme a Rocco Hunt dovranno selezionare in totale 24 concorrenti che passeranno alla semifinale Leggi anche: A the voice senior con clementino e rocco hunt una poltrona per due rischi e divertimento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Clementino show, al Palapartenope c’è la “Grande anima”; Clementino festeggia a Napoli il suo anno d'oro; Clementino a RTL 102.5: “Lo show di Napoli includerà dei freestyle e degli omaggi ai grandi della musica. Ci saranno tanti amici e ospiti sul palco”; Clementino show, al Palapartenope c'è la Grande anima. Clementino, festa grande al Palapartenope: l'omaggio a Pino Daniele insieme a Rocco Hunt | VIDEO - Festa grande al Palapartenope per il concerto evento di Clementino, che ha chiuso il suo 2025 nel migliore dei modi con la tappa partenopea del suo tour “Grande Anima live”. napolitoday.it

Clementino festeggia a Napoli il suo anno d'oro - Un nuovo disco, uno show su Rai1 "Suzuki Jukebox" e il ruolo di giudice a "The Voice". rainews.it

Clementino il 28 dicembre al Palapartenope della sua Napoli - Clementino torna a casa e lo fa in grande stile con il secondo imperdibile appuntamento del suo “ Live Tour 2025 ” il 28 dicembre al Palapartenope della sua Napoli. radiowebitalia.it

L'ANIMA DI CLEMENTINO - Il rapper showman festeggia a Napoli il suo anno d'oro Un nuovo disco, uno show su Rai1 "Suzuki Jukebox" e il ruolo di giudice a "The Voice". Il 28 dicembre al Palapartenope la festa per un 2025 da record - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.