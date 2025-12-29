Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc piazza il primo allungo a Oberstdorf

La Tournée 4 Trampolini 2026, giunta alla sua 74ª edizione, si svolgerà dal 28 dicembre al 6 gennaio. La competizione, che si svolge sui quattro principali trampolini, rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario dello sci di salto. Domen Prevc ha ottenuto il primo risultato significativo a Oberstdorf, aprendo così la corsa alla vittoria finale.

La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è in programma da domenica 28 dicembre a martedì 6 gennaio. Come da tradizione le quattro tappe della Vierschanzentournee si disputano nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ed infine Bischofshofen, con la graduatoria conclusiva della manifestazione che viene stilata sommando i punteggi totalizzati da ogni saltatore nelle otto serie di gara previste. Il favorito della vigilia per la conquista della mitica Aquila d’Oro è sicuramente lo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima parte di stagione e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa del Mondo dopo il weekend di Engelberg. 🔗 Leggi su Oasport.it

