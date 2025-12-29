Il Tour de Ski 2026, iniziato il 28 dicembre a Dobbiaco, prosegue con quattro tappe in Italia, tra cui sprint, distanza in tecnica classica e libera. Klaebo conferma la sua posizione di leader, mentre Pellegrino si inserisce nella top ten. La gara si svolge in un contesto di competizione continua, offrendo agli appassionati una panoramica aggiornata delle performance maschili nel circuito internazionale di sci di fondo.

Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino irrompe in top ten

