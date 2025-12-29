Classifica Tour de Ski 2026 donne | Diggins in testa Ganz miglior italiana

Il Tour de Ski 2026, giunto alla sua 20ª edizione, si svolge interamente in Italia con sei tappe. Dopo lo start a Dobbiaco il 28 dicembre, le competizioni proseguono con prove di tecnica classica e libera. Attualmente, la classifica vede in testa Diggins, con Ganz come miglior italiana. La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per le atlete di alto livello, offrendo una serie di sfide tecniche e strategiche.

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

