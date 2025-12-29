Classifica musica italiana dicembre 2025 | top 10 del mese
Ecco la classifica della musica italiana di dicembre 2025, con i brani più ascoltati del mese. In vetta troviamo i Modà e Bianca Atzei con
Primo posto per i Modà e Bianca Atzei con il brano “Ti amo ma non posso dirlo”. Sul podio anche Cremonini con Aiello e Levante. Primo posto meritato per i Modà ft. Bianca Atzei con “Ti amo ma non posso dirlo”. Questa canzone è la fotografia lucidissima di un amore che esiste ma resta chiuso nel cuore, perché dire la verità significherebbe rischiare di perdere tutto quello che già c’è: un’amicizia profonda, una confidenza quotidiana, una presenza sicura nella vita dell’altro. PLAYLIST: https:youtube.complaylist?list=PLYL8vLUyOtaGjqdJCrNUl4Qp4McII4Z-m&si=RO2uVNciv6kyFGLo È la voce di chi ama in silenzio la persona che ha davanti ogni giorno, che entra in casa “per un saluto” facendo finta di passare per caso, mentre dentro sa benissimo che ogni gesto, ogni parola, è un modo per restare ancora un po’ vicino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Classifica musica italiana ottobre 2025: top 10 del mese
Leggi anche: Classifica musica italiana novembre 2025: top 10 del mese
La classifica dei migliori album italiani del 2025; I 30 migliori album italiani del 2025; I remix delle hit storiche fanno bene alla musica italiana? La risposta arriva da Spotify (e TikTok); Classifica Spotify: le 50 canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo.
Classifica musica italiana dicembre 2025: top 10 del mese - Primo posto per i Modà e Bianca Atzei con il brano “Ti amo ma non posso dirlo”. lopinionista.it
Gli album più venduti nella settimana dal 22 al 28 dicembre 2025: boom natalizio di Sfera Ebbasta - La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo nella classifica degli album più venduti in Italia questa settimana ... libero.it
Mariah Carey Riconquista il Trono della Classifica FIMI Singoli - 11 dicembre 2025: Mariah Carey conquista il primo posto con All I Want For Christmas Is You, Ultimo debutta in vetta negli album con il live Stadi 2025. atomheartmagazine.com
TOP 10 DI CAPITAN LION, DICEMBRE 2025
Paste Magazine ha pubblicato una classifica che non risparmia nessuno: i peggiori album del 2025 secondo la redazione. Conosciuta per le sue posizioni indipendenti, la rivista offre uno sguardo particolarmente critico sull’attuale scena musicale, sottolinean - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.