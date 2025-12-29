Classifica musica italiana dicembre 2025 | top 10 del mese

Ecco la classifica della musica italiana di dicembre 2025, con i brani più ascoltati del mese. In vetta troviamo i Modà e Bianca Atzei con

Primo posto per i Modà e Bianca Atzei con il brano “Ti amo ma non posso dirlo”. Sul podio anche Cremonini con Aiello e Levante. Primo posto meritato per i Modà ft. Bianca Atzei con “Ti amo ma non posso dirlo”. Questa canzone è la fotografia lucidissima di un amore che esiste ma resta chiuso nel cuore, perché dire la verità significherebbe rischiare di perdere tutto quello che già c’è: un’amicizia profonda, una confidenza quotidiana, una presenza sicura nella vita dell’altro. PLAYLIST: https:youtube.complaylist?list=PLYL8vLUyOtaGjqdJCrNUl4Qp4McII4Z-m&si=RO2uVNciv6kyFGLo È la voce di chi ama in silenzio la persona che ha davanti ogni giorno, che entra in casa “per un saluto” facendo finta di passare per caso, mentre dentro sa benissimo che ogni gesto, ogni parola, è un modo per restare ancora un po’ vicino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

