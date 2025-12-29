La classifica FIMI dal 19 al 25 dicembre 2025 evidenzia il periodo natalizio, con Michael Bublé che conquista la vetta degli album grazie a

La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 19 al 25 dicembre 2025 è all’insegna del Natale: negli album si prende infatti la vetta Christmas di Michael Bublé, uscito nel 2011, mentre nei singoli, a sorpresa, il primato è degli Wham! con Last Christmas. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Wham! – Last Christmas. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You. Bobby Helms – Jingle Bell Rock. Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree. Dean Martin – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!. José Feliciano – Feliz Navidad. Marco Mengoni – Coming Home. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 19 al 25 dicembre 2025, Christmas di Michael Bublé si impone tra gli album

Leggi anche: Classifica FIMI dal 21 al 27 novembre 2025: Eros Ramazzotti si impone negli album, 3 brani di Ornella Vanoni in top20

Leggi anche: Classifica FIMI dal 5 all’11 Dicembre 2025: Mariah Carey Conquista la Vetta con All I Want For Christmas Is You, Ultimo Trionfa negli Album

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Classifiche Fimi: exploit Emma Marrone con la canzone del 2013. Le top ten; Classifiche, novità 25 dicembre: Michael Bublé sale in testa; Noemi chiude il 2025 in vetta all'airplay radio con Bianca (19–25 dicembre 2025); Volley B2 - Tre vittorie.

Noemi chiude il 2025 in vetta all’airplay radio con “Bianca” (19–25 dicembre 2025) - Noemi conquista la vetta dell'airplay radio con Bianca nell'ultima settimana del 2025. lifestyleblog.it