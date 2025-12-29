Classifica FIMI dal 19 al 25 dicembre 2025 Christmas di Michael Bublé si impone tra gli album
La classifica FIMI dal 19 al 25 dicembre 2025 evidenzia il periodo natalizio, con Michael Bublé che conquista la vetta degli album grazie a
La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 19 al 25 dicembre 2025 è all'insegna del Natale: negli album si prende infatti la vetta Christmas di Michael Bublé, uscito nel 2011, mentre nei singoli, a sorpresa, il primato è degli Wham! con Last Christmas. Ecco tutti gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Wham! – Last Christmas. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You. Bobby Helms – Jingle Bell Rock. Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree. Dean Martin – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!. José Feliciano – Feliz Navidad. Marco Mengoni – Coming Home.
Classifiche Fimi: exploit Emma Marrone con la canzone del 2013. Le top ten; Classifiche, novità 25 dicembre: Michael Bublé sale in testa; Noemi chiude il 2025 in vetta all'airplay radio con Bianca (19–25 dicembre 2025); Volley B2 - Tre vittorie.
Noemi chiude il 2025 in vetta all’airplay radio con “Bianca” (19–25 dicembre 2025) - Noemi conquista la vetta dell'airplay radio con Bianca nell'ultima settimana del 2025. lifestyleblog.it
In questi giorni è uscito la versione deluxe del celebre disco dei Pink Floyd intorno al quale sono stati raccontati un gran numero di aneddoti. Proviamo a capire perché dopo 50 anni questo disco affascina ancora e perché è arrivato in vetta alla classifica FIMI - facebook.com facebook
Classifica #FIMI Week 51 #Esibizionista segna un nuovo peak (#14) #MAIOSONOFUOCO è il #17 album più venduto della settimana #Annalisa #News x.com
