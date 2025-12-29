Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins comanda Ganz vicina alle 30

La stagione 2025-2026 di sci di fondo femminile è iniziata a Ruka, Finlandia, e si concluderà a Lake Placid, USA, a marzo 2026. Con 27 gare, tra cui il Tour de Ski in Italia, la classifica vede Diggins in testa, mentre Ganz si avvicina alle 30 vittorie. Un percorso che promette grande spettacolo e competizione tra le migliori atlete del circuito.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins comanda, Ganz vicina alle 30 Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ganz vicina alle 30 Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins resta in testa, Ganz a ridosso della top 30 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top ten; La classifica generale maschile: Odermatt leader solitario, Vinatzer in top 10; Slalom gigante femminile in Austria: i risultati LIVE; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:. Coppa del mondo di sci, slalom femminile a Semmering: vince ancora una devastante Shiffrin - Cinque vittorie consecutive in stagione per Mikaela Shiffrin che vince anche lo slalom di Coppa del Mondo a Semmering in Austria con 9 centesimi di vantaggio sulla svizzera Camille Rast. sport.sky.it

Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne - Si riparte per dare inizio ad un nuovo anno che culminerà con i giochi olimpici di Milano Cortina. oasport.it

Colpo di scena a Semmering: fuori Alice Robinson, leader della classifica di gigante - Colpo di scena nella prima manche del quinto gigante femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025- oasport.it

Seconda categoria: la classifica della Coppa disciplina nel girone R https://www.venetogol.it/2025/12/28/seconda-categoria-la-classifica-della-coppa-disciplina-nel-girone-r-040739/ - facebook.com facebook

Coppa d'Africa, la classifica dei gironi dopo il secondo giorno: vincono Senegal, Nigeria e Tunisia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.