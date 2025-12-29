Ecco la classifica delle canzoni più ascoltate a dicembre 2025. In cima alla top 20 troviamo

Primo posto per Carla Morrison e Pablo Alborán con “Si Te Quedas”. Al secondo posto, Miley Cyrus al terzo gli OneRepublic. Svetta al primo posto della Top 20 internazionale, Carla Morrison, Pablo Alborán con “Si Te Quedas”. Questo brano è una di quelle ballate che sembrano sussurrate all’orecchio, nel momento esatto in cui una storia d’amore è appesa a un filo. È la fotografia di due persone ferme sul bordo di una decisione: restare e provarci ancora, oppure lasciarsi andare e accettare che ciò che poteva essere non sarà mai. Le voci di Carla Morrison e Pablo Alborán si intrecciano come un dialogo notturno, fatto più di silenzi che di frasi intere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Classifica canzoni del momento dicembre 2025: hit parade Top 20

Leggi anche: Classifica canzoni del momento ottobre 2025: hit parade Top 20

Leggi anche: Classifica musica italiana dicembre 2025: top 10 del mese

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La classifica dei 25 migliori album internazionali del 2025; I 30 migliori album italiani del 2025; Classifica Spotify: le 50 canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo; Top 5, i dischi del 2025.

Classifica musica italiana dicembre 2025: top 10 del mese - Primo posto per i Modà e Bianca Atzei con il brano “Ti amo ma non posso dirlo”. lopinionista.it