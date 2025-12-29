Classifica canzoni del momento dicembre 2025 | hit parade Top 20
Ecco la classifica delle canzoni più ascoltate a dicembre 2025. In cima alla top 20 troviamo
Primo posto per Carla Morrison e Pablo Alborán con “Si Te Quedas”. Al secondo posto, Miley Cyrus al terzo gli OneRepublic. Svetta al primo posto della Top 20 internazionale, Carla Morrison, Pablo Alborán con “Si Te Quedas”. Questo brano è una di quelle ballate che sembrano sussurrate all’orecchio, nel momento esatto in cui una storia d’amore è appesa a un filo. È la fotografia di due persone ferme sul bordo di una decisione: restare e provarci ancora, oppure lasciarsi andare e accettare che ciò che poteva essere non sarà mai. Le voci di Carla Morrison e Pablo Alborán si intrecciano come un dialogo notturno, fatto più di silenzi che di frasi intere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
CANZONI DEL MOMENTO: DICEMBRE 2025 | Hit Musica Italiana & Internazionale
