Clamoroso Napoli bomba di mercato dalla Spagna | arriva il gioiello del Real Madrid?

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio complesso, con restrizioni recenti che limitano le operazioni. Fonti dalla Spagna segnalano un possibile arrivo dal Real Madrid di un giovane talento, un investimento importante per la rosa. La società azzurra monitorerà attentamente le opportunità per rafforzare la squadra senza superare i vincoli imposti, mantenendo un equilibrio tra ambizione e sostenibilità.

Il Napoli dovrà far fronte a un mercato di gennaio molto complicato, dati i limiti imposti agli azzurri di recente. Tuttavia, i rumors in entrata non si spengono, con tante possibili operazioni di alto prestigio realizzabili con la formula del prestito. Una di queste riguarda il possibile arrivo di Franco Mastantuono all’ombra del Vesuvio. Il talento argentino del Real Madrid rappresenterebbe un’opzione valida per le rotazioni offensive, ma non pare una situazione dalla semplice conclusione per i partenopei. Opportunità Mastantuono: il Napoli mostra interesse. Secondo numerosi fonti circolate dai media spagnoli e riportate da Il Mattino, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Franco Mastantuono come possibile nome in entrata per il calciomercato di gennaio, con alcuni emissari sudamericani che avrebbero proposto l’argentino ai campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

