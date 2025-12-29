Clair Obscur Expedition 33 | un viaggio tra fede e scienza

Clair Obscur Expedition 33 è un racconto che esplora un universo in cui fede e scienza si intrecciano. In questo mondo, la magia è parte integrante della vita quotidiana, regolata da elementi come il Chroma, che rappresenta una risorsa vitale per i personaggi. Un viaggio tra elementi fantastici e credenze profonde, offrendo uno sguardo sobrio e coerente su un contesto immaginario complesso e affascinante.

Clair Obscur: Expedition 33 ci racconta di un mondo in cui la magia è ordinaria e regolata da elementi come il Chroma che funge da vera e propria linfa vitale per i personaggi. Inoltre, abbiamo la figura della Pittrice la quale, proprio come una divinità, è in grado di creare e distruggere tanto le persone quanto il loro mondo. Pertanto, quella del titolo ideato da Sandfall Interactive si può leggere come una storia fortemente intrecciata con la fede. Questa, però, come accade anche per noi comuni mortali, può essere abbracciata o rifiutata. Se, infatti, non tutti gli uomini credono in Dio, anche in Clair Obscur: Expedition 33 troviamo chi si rifiuta di credere che la Pittrice sia un essere onnipotente.

