Cittadella la ricetta di Stefano Marchetti per il 2026 | Cattivi equilibrati affamati

Nel consueto momento di bilancio annuale, il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, riflette sull’andamento della squadra nel 2025. Un anno caratterizzato da sfide, una retrocessione e momenti di crescita. Marchetti condivide la sua visione per il 2026, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio, determinazione e una mentalità affamata di miglioramento. Un’analisi sobria e realistica in vista delle prospettive future del club.

