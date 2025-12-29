Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, ha subito un intervento chirurgico di cinque ore presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi Aragona di Salerno, a seguito di gravi danni ortopedici causati da un’aggressione. L’intervento, condotto dal team del primario Mauro Nese, ha mirato a stabilizzare le condizioni del primo cittadino, ancora sotto osservazione. La vicenda resta sotto indagine, con l’autore dell’atto ancora sconosciuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state necessarie cinque lunghe e articolate ore di lavoro dell'équipe medica guidata dal primario del reparto di ortopedia dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi Aragona di Salerno, Mauro Nese per porre rimedio ai gravi danni causati sul fronte ortopedico al sindaco di Castiglione del Genovesi Carmine Siano, il primo cittadino vittima di una violenta e brutale aggressione di cui ancora non si conosce l'autore. I carabinieri della compagnia di Salerno sono ancora al lavoro per risalire all'uomo incappucciato che la notte di Santo Stefano ha aggredito il primo cittadino: Carmine Siano è stato ascoltato dai militari e secondo indiscrezioni non confermate l'inchiesta è stata affidata alla DDA.

© Anteprima24.it - Cinque ore di intervento chirurgico per il sindaco di Castiglione

