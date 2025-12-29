Cinquant’anni dopo l’uscita di Wish You Were Here la canzone ha un video ufficiale

Cinquant’anni dopo l’uscita di “Wish You Were Here”, i Pink Floyd hanno pubblicato il video ufficiale della canzone, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’album. Per commemorare questo traguardo, a dicembre è stato lanciato un cofanetto speciale che include materiali celebrativi, offrendo ai fan l’opportunità di riscoprire uno dei loro capolavori più significativi.

C’è voluto qualche decennio, ma alla fine Wish You Were Here ha ottenuto il suo video ufficiale. Per festeggiare il cinquantesimo anniversario di uno degli album simbolo della loro carriera, all’inizio di dicembre i Pink Floyd hanno pubblicato un cofanetto celebrativo dell’opera. In aggiunta, qualche giorno fa, la band britannica ha distribuito un videoclip musicale della canzone che dà il titolo al disco. Il ritorno in classifica di “Wish You Were Here”, cinquant’anni dopo. Quando Wish You Were Here uscì, nel 1975, MTV non era ancora nato. Proprio in quell’anno, tuttavia, i Queen avevano realizzato quello che viene considerato il capostipite del formato, ovvero il video del loro successo Bohemian Rhapsody. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

