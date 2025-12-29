Cinquanta persone hanno occupato la scuola chiusa per lavori a Torrevecchia

Lunedì 29 dicembre, a Torrevecchia, diverse famiglie hanno tentato di occupare abusivamente l’edificio scolastico Alberto Sordi, chiuso per lavori di ristrutturazione. Circa cinquanta persone si sono radunate nella struttura, situata in via Taggia, con l’intento di utilizzarla come abitazione. L’episodio evidenzia le tensioni legate alla condizione abitativa e alla gestione degli spazi pubblici chiusi temporaneamente.

Circa cinquanta persone si sono radunate nella struttura, situata in via Taggia, con l'intento di utilizzarla come abitazione.

